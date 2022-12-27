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На Луганщині різко зросла кількість окупантів-дезертирів – Генштаб

Людмила Яцюк
glavcom.ua
На Луганщині різко зросла кількість окупантів-дезертирів – Генштаб
Фото ілюстративне

Окупанти залишають бойові позиції через величезні втрати

На Луганщині збільшилися випадки залишення окупантами своїх бойових позицій, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«У звʼязку зі значними втратами особового складу, у Луганській області відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів», – йдеться у повідомленні.

До слова, за повідомленням Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня наступний обстріл України може бути комбінованим. Країна-терористка отримала нову партію дронів, яку використовуватиме для виявлення української ППО.

У той же час внаслідок вибухів на аеродромі «Енгельс» Росія передислокувала стратегічну авіацію.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії протии України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. 

Теги: війна росія тероризм окупанти Луганщина ЗСУ Генштаб

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