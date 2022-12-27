Окупанти обстріляли пологовий будинок Херсона. У закладі перебували породіллі (фото)
До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин
У звільненому Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.
Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.
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