Окупанти обстріляли пологовий будинок Херсона. У закладі перебували породіллі (фото)

До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин

У звільненому Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

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Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.