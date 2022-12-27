ЗСУ вдарили по штабу окупантів: ліквідовано кількох топ-офіцерів

Наразі є орієнтовні дані про втрати загарбників

Сьогодні, 27 грудня, українські захисники накрили вогнем штаб російських окупантів. Внаслідок роботи ЗСУ ліквідовано щонайменше 12 окупантів. Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан «Штірліц».

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Наразі є орієнтовні дані про втрати загарбників.

Серед ліквідованих:

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новопризначений командир бригади;

начальник артилерії бригади;

начальник розвідки бригади;

інші офіцери управління.

Крім того, санітарні втрати окупантів склали щонайменше семеро осіб. Інші подробиці розгрому окупаційного штабу офіцер ЗСУ пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.