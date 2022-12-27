На яку допомогу Україна може розраховувати від США – роз'яснення Блінкена

Блінкен заявив, що США стоятимуть разом з Україною стільки, скільки знадобиться

Сполучені Штати та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України. Таку заяву у Twitter зробив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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«Ми стоятимемо разом з Україною стільки, скільки знадобиться. Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб ремонтувати, замінювати й захищати енергетичну інфраструктуру України», – написав Блінкен.

Раніше Блінкен представив українську формулу миру на зустрічі лідерів G7.

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Нагадаємо, 9 грудня Зеленський анонсував українську формулу миру. Президент заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що не гаятиме час і в найкоротші терміни приступити до реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час поїздки у США.

Варто зауважити, що Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського.