Стало відомо, хто влаштував «бавовну» в казармах окупантів у Криму

Партизани пообіцяли опублікувати списки загиблих під час пожежі окупантів

Кримські партизани заявили, що це вони влаштували підпал казарм із мобілізованими росіянами в селищі Совєтське на тимчасово окупованому півострові. Про це йдеться в повідомленні партизанського руху «АТЕШ» у Telegram.

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Партизани пообіцяли опублікувати списки окупантів, що стали жертвами у результаті пожежі.

«Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проєктом і, звичайно, у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є! Скоро опублікуємо перші списки», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у смт Совєтське близько 6-ї години 10 грудня виникла пожежа в казармі, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобілізованих російських окупантів.

8 грудня у Севастополі пролунали вибухи.