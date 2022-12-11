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Стало відомо, хто влаштував «бавовну» в казармах окупантів у Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, хто влаштував «бавовну» в казармах окупантів у Криму
Пожежа у російській військовій частині у смт Совєтське сталася 10 грудня вранці
фото: скріншот із відео

Партизани пообіцяли опублікувати списки загиблих під час пожежі окупантів

Кримські партизани заявили, що це вони влаштували підпал казарм із мобілізованими росіянами в селищі Совєтське на тимчасово окупованому півострові. Про це йдеться в повідомленні партизанського руху «АТЕШ» у Telegram.

Партизани пообіцяли опублікувати списки окупантів, що стали жертвами у результаті пожежі.

«Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проєктом і, звичайно, у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є! Скоро опублікуємо перші списки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у смт Совєтське близько 6-ї години 10 грудня виникла пожежа в казармі, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобілізованих російських окупантів.

8 грудня у Севастополі пролунали вибухи.

Теги: Крим окупанти пожежа росія війна

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