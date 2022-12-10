В окупованому Криму пролунали вибухи (відео)
У Севастополі було чути звуки роботи системи ППО
У тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі сьогодні ввечері, 10 грудня, було чути гучні вибухи. Про це повідомляють соціальні мережі.
За словами очевидців, гучний вибух було чути в районі аеропорту Севастополя. Водночас вибух у Сімферополі пролунав у Саках та Бахчисараї.
За інформацією росЗМІ, у Севастополі було чути звуки роботи системи ППО.
Згодом відео вибухів в окупаваному Криму опублікував радник «голови півострова» Сергія Аксьонова – Олег Крючков.
Нагадаємо, 10 грудня, у смт Совєтське в окупованому Криму сталася масштабна пожежа. Пожежа виникла близько 6-ї години ранку в казармі, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобілізованих російських окупантів.
Раніше повідомлялось, що у Мелітополі пролунало понад десять вибухів.
У той же час росЗМІ повідомили, що у Мелітополі ввечері 10 грудня спрацювала система ППО окупантів, у місті пролунало п'ять вибухів.
Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, в окупованому Маріуполі прогриміли два потужні вибухи: перший - о 9:00, другий – о 9:40. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Обидва вибухи сталися в районі вул. Курчатова. Перший вибух - підлітки полізли знімати тік-ток на руїнах та здетонував снаряд. Другий вибух – ланцюгова реакція першого вибуху.
Раніше повідомлялося, що окупанти почали облаштовувати склад із боєприпасами на території знищеного Центрального ринку, в самому центрі Маріуполя
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