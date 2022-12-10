У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)

У результаті пожежі в казармі є загиблі та поранені мобілізовані росіяни

У суботу, 10 грудня, у смт Совєтське в окупованому Криму сталася масштабна пожежа. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Николаевский Ванек».

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Пожежа виникла близько 6-ї години ранку в казармі, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобілізованих російських окупантів.

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За попередніми даними, є загиблі та поранені.

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Нагадаємо, 8 грудня у Севастополі пролунали вибухи.