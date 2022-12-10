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У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
Пожежа у військовій частині сталася вранці
фото: скріншот із відео

У результаті пожежі в казармі є загиблі та поранені мобілізовані росіяни

У суботу, 10 грудня, у смт Совєтське в окупованому Криму сталася масштабна пожежа. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Николаевский Ванек».

Пожежа виникла близько 6-ї години ранку в казармі, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобілізованих російських окупантів.

За попередніми даними, є загиблі та поранені.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, 8 грудня у Севастополі пролунали вибухи.

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Теги: Крим окупанти окупація росія пожежа мобілізація

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