У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
У результаті пожежі в казармі є загиблі та поранені мобілізовані росіяни
У суботу, 10 грудня, у смт Совєтське в окупованому Криму сталася масштабна пожежа. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Николаевский Ванек».
Пожежа виникла близько 6-ї години ранку в казармі, де розмістили кілька сотень (за деякими даними – кілька тисяч) мобілізованих російських окупантів.
За попередніми даними, є загиблі та поранені.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, 8 грудня у Севастополі пролунали вибухи.
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