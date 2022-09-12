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Стало відомо, хто зайде у звільнені українські міста і села після військових

Альона Боженко
glavcom.ua
Стало відомо, хто зайде у звільнені українські міста і села після військових
Співробітники «Укрпошти» з деокупованих територій пройдуть перевірку
фото із відкритих джерел

«Укрпошта» вже готується до постачання пенсій на звільнені від окупації території

Наступними, хто зайде в щойно звільнені села, після українських військових, буде українська пошта і українські пенсії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його словами, «Укрпошта» вже готується до постачання пенсій на звільнені від окупації території.

«Укрпошта» вже готується терміново доставити пенсії там, де їх давно чекають. На першому етапі доставка буде відбуватись нашими пересувними відділеннями з Харкова, харківською командою або працівниками Дніпровської дирекції на Херсонщині», – розповів Смілянський.

А от місцеві працівники, які проживали на окупованих територіях зможуть повернутися до роботи лише після перевірки.

«Місцевих працівників зможемо допустити до роботи після проведення відповідних перевірок. Ті, хто добровільно отримав російські паспорти, в нашій команді не будуть!
Таких нам вже почали «зливати», тож проведемо ревізію зради як слід», – додав Смілянський.

Нагадаємо, «Укрпошта» анонсувала випуск першого маркованого конверта воєнного часу. Зазначається, що вийде маркований конверт «Ласкаво просимо до пекла».

Теги: Укрпошта пошта

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