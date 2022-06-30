  1. Головна
  2. Економіка
  3. Бізнес
  4. «Укрпошта» не працюватиме на окупованій Херсонщині
рус
    Бізнес

    «Укрпошта» не працюватиме на окупованій Херсонщині

    Пенсії не скасовуються&nbsp;&ndash;&nbsp;вони&nbsp;акумулюються на рахунках в&nbsp;&laquo;Ощадбанку&raquo;. - «Укрпошта» не працюватиме на окупованій Херсонщині
    Пенсії не скасовуються – вони акумулюються на рахунках в «Ощадбанку».
    фото з відкритих джерел

    Відновлення роботи можливе тільки за української влади

    Херсонська дирекція АТ «Укрпошта» припинила діяльність на окупованих територіях Херсонської області. Про це йдеться у повідомленні Херсонської міської ради.

    «На жаль, це правда. Дирекція припиняє свою діяльність на окупованій території Херсонської області. Укрпошта трималася чотири місяці в умовах окупації. Виплачували людям пенсії і соціальні допомоги. З перших днів окупації ми перестали отримувати грошове підкріплення на виплату пенсій. Збирати гроші за рахунок оплати комунальних і грошових переводів ставало все важче», – заявив представник Херсонської дирекції АТ «Укрпошта».

    «На зборах трудового колективу було оголошено про те, що Укрпошта більше не працюватиме на окупованих територіях в Херсонській області. Відновлення роботи можливе тільки за української влади. Укрпошта відновить обов'язково свою роботу на Херсонщині і виплатить всю заборгованість по пенсіях і соціальним допомогам за весь період окупації», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що пенсії не скасовуються – вони акумулюються на рахунках в «Ощадбанку».

    Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку.

    Як повідомлялося, в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області невідомі підірвали авто колаборантки Ірини Махньової.

    24 червня у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.

    Головне управління розвідки Міноборони маж перехоплення розмов ворога, які свідчать, що окупанти масово відмовляються воювати і йдуть у відмову.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти тарифи війна гроші Укрпошта Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрпошта» не працюватиме на окупованій Херсонщині