«Укрпошта» не працюватиме на окупованій Херсонщині

Пенсії не скасовуються – вони акумулюються на рахунках в «Ощадбанку».

Відновлення роботи можливе тільки за української влади

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта» припинила діяльність на окупованих територіях Херсонської області. Про це йдеться у повідомленні Херсонської міської ради.

«На жаль, це правда. Дирекція припиняє свою діяльність на окупованій території Херсонської області. Укрпошта трималася чотири місяці в умовах окупації. Виплачували людям пенсії і соціальні допомоги. З перших днів окупації ми перестали отримувати грошове підкріплення на виплату пенсій. Збирати гроші за рахунок оплати комунальних і грошових переводів ставало все важче», – заявив представник Херсонської дирекції АТ «Укрпошта».

«На зборах трудового колективу було оголошено про те, що Укрпошта більше не працюватиме на окупованих територіях в Херсонській області. Відновлення роботи можливе тільки за української влади. Укрпошта відновить обов'язково свою роботу на Херсонщині і виплатить всю заборгованість по пенсіях і соціальним допомогам за весь період окупації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пенсії не скасовуються – вони акумулюються на рахунках в «Ощадбанку».

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку.

Як повідомлялося, в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області невідомі підірвали авто колаборантки Ірини Махньової.

24 червня у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.

Головне управління розвідки Міноборони маж перехоплення розмов ворога, які свідчать, що окупанти масово відмовляються воювати і йдуть у відмову.