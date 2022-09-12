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Укрпошта анонсувала випуск першого маркованого конверта воєнного часу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Укрпошта анонсувала випуск першого маркованого конверта воєнного часу

За новий дизайн конверта проголосували понад 200 тис. українців, він буде маркований новою маркою «Тризуб»

Укрпошта продовжує випуск продукції на військову тематику - цього разу в планах випуск першого маркованого конверта воєнного часу. Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський.

«Завдяки нашим ЗСУ відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт «Ласкаво просимо до пекла». Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги», – написав Смілянський.

Він зазначив, що за такий дизайн конверта проголосували понад 200 тис. українців, він буде маркований новою маркою «Тризуб».

Смілянський уточнив, що новий конверт можна буде відправляти по території України.

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