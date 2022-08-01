«Укрпошта» закрила частину відділень: причина

Компанія не працюватиме на окупованих територіях

Відсьогодні «Укрпошта» працює лише на території, підконтрольній Україні. Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

«До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запорізькій області, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти», – йдеться в повідомленні.

Смілянський зазначив, що робити це далі більше немає можливості. За словами, гендиректора, окупанти не дають пошті доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для «референдумів» в обмін на пенсії в «дерев’яній валюті» звичним для них шантажем.

«Дякую всій команді, яка робила все можливе і неможливе, ми, як завжди, виконали всі зобов’язання перед працівниками. Чи є зрадники? Безумовно. Але хочу сказати й тим, хто до кінця чесно виконував свою роботу, і тим, хто перейшов (або думає перейти) на бік зла, словами Термінатора: we’ll be back», – додав Смілянський.

Нагадаємо, що з 1 липня, «Укрпошта» підвищила вартість доставки посилок. Перегляд тарифів викликаний збільшенням логістичних витрат на доставку.

Доставки в межах України подорожчають в середньому на 14%, а в межах області – на 13%. Відправка вагою до 1 кг в межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.