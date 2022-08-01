Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрпошта» закрила частину відділень: причина

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 20:12 glavcom.ua
«Укрпошта» закрила частину відділень: причина
Рашисти перешкоджають пошті працювати на окупованих територіях
фото ілюстративне

Компанія не працюватиме на окупованих територіях 

Відсьогодні «Укрпошта» працює лише на території, підконтрольній Україні. Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

«До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запорізькій області, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти», – йдеться в повідомленні.

Смілянський зазначив, що робити це далі більше немає можливості. За словами, гендиректора, окупанти не дають пошті доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для «референдумів» в обмін на пенсії в «дерев’яній валюті» звичним для них шантажем.

«Дякую всій команді, яка робила все можливе і неможливе, ми, як завжди, виконали всі зобов’язання перед працівниками. Чи є зрадники? Безумовно. Але хочу сказати й тим, хто до кінця чесно виконував свою роботу, і тим, хто перейшов (або думає перейти) на бік зла, словами Термінатора: we’ll be back», – додав Смілянський.

Нагадаємо, що з 1 липня, «Укрпошта» підвищила вартість доставки посилок. Перегляд тарифів викликаний збільшенням логістичних витрат на доставку.

Доставки в межах України подорожчають в середньому на 14%, а в межах області – на 13%. Відправка вагою до 1 кг в межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

Теги: війна Україна росія окуповані території Укрпошта

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ebay створила для «Укрпошти» максимально сприятливі умови та швидко ухвалювала всі рішення
Уперше в світі: «Укрпошта» відкриває свій магазин на eBay
25 травня, 15:45
Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні обходилася в 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн
«Укрпошта» підвищує тарифи на доставку
30 червня, 13:52
Пенсії не скасовуються – вони акумулюються на рахунках в «Ощадбанку».
«Укрпошта» не працюватиме на окупованій Херсонщині
30 червня, 19:46

Суспільство

Дірка, Путін та сік. В Україні стартував продаж незвичних кришечок
Дірка, Путін та сік. В Україні стартував продаж незвичних кришечок
«Укрпошта» закрила частину відділень: причина
«Укрпошта» закрила частину відділень: причина
В Україні запрацював державний портал із розшуку дітей
В Україні запрацював державний портал із розшуку дітей
Візовий режим для росіян підтримує рекордна кількість українців
Візовий режим для росіян підтримує рекордна кількість українців
Обов’язкова евакуація з Донеччини: як це відбуватиметься
Обов’язкова евакуація з Донеччини: як це відбуватиметься
Грози та спека: прогноз погоди на 1 серпня
Грози та спека: прогноз погоди на 1 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Загроза наступу з Білорусі. Що відбувається біля кордону України
11K
У Скадовську пролунали вибухи: горить техніка та боєприпаси окупантів (фото)
8077
ЗСУ повідомили хороші новини для Миколаєва   
7839
У більшості областей повітряна тривога: загроза ракетного удару з Чорного моря
6321
РФ заздалегідь підготувала могили для вбитих в Оленівці: супутникові знімки
5922
Президент підписав низку важливих законів

Новини

Депутат Бундестагу пояснив, як запустити процес виплат репарацій Україні
Сьогодні, 15:33
В Україну прибули РСЗВ Mars II із Німеччини
Сьогодні, 14:27
ЗСУ повідомили хороші новини для Миколаєва   
Сьогодні, 14:17
Снаряд влучив у дитяче ліжко: жахливі наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)
Сьогодні, 14:10
ЗСУ захопили в полон 11 окупантів, в тім числі – офіцера  
Сьогодні, 13:47
Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС
Сьогодні, 13:44

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту