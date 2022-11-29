Стало відомо, скільки кораблів противник утримує в Чорному морі

У Чорному морі ворог утримує вісім «Калібрів»

Російські терористи вивели у Чорне море 12 ворожих кораблів та катерів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«У Чорному морі – до 12 ворожих кораблів та катерів. Серед них – один ракетоносій, вісім «Калібрів», – йдеться в повідомленні..

Братчук зазначив, що ймовірність ракетних атак – висока, але це – факт, а не привід для паніки.

«Не ігноруйте повітряну тривогу. І пам’ятайте – це все російський відчай. Їх поразка неминуча», – додав речник ОВА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 27 листопада попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Також речниця Оперативного командування «Південь» Збройних сил України Наталія Гуменюк зазначила, що 28 листопада в Чорному морі заступив на чергування додатковий російський ракетоносець, що є показником підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

Аналітики ISW вважають, що через продовження деградації російського ракетного арсеналу в ході попередніх ударів цілком ймовірно, що Росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи ударів.