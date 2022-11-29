Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни

Дії країни-агресорки спрямовані на підтримку останніх темпів ракетних ударів по Україні

Російські війська, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, такі дії країни-агресорки спрямовані на підтримку останніх темпів ударів, а не на їхню ескалацію через триваючі обмеження ракетного арсеналу Росії.

ISW нагадує, що президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 27 листопада попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Також речниця Оперативного командування «Південь» Збройних сил України Наталія Гуменюк зазначила, що 28 листопада в Чорному морі заступив на чергування додатковий російський ракетоносець, що є показником підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що російські сили завдадуть чергової серії ракетних ударів найближчими днями.

«Однак через продовження деградації російського ракетного арсеналу в ході попередніх ударів цілком ймовірно, що Росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи ударів», – вважають аналітики ISW.