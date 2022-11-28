Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вперше за кілька днів у Чорне море вийшов російський ракетоносій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вперше за кілька днів у Чорне море вийшов російський ракетоносій
У Середземному морі ворог зосередив п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 76 ракет
фото ілюстративне

Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги

У Чорному морі вперше за кілька днів на чергуванні з'явився ракетоносій. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Найперше спостереження – в Чорному морі з'явився вперше за кілька діб ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу «Калібр». Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування знаходяться також ракетоносії, які можуть бути долучені до служби протягом кількох годин», – сказала Гуменюк.

Гуменюк закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже «тяжіння ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним».

«Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», – додала Гуменюк.

Станом на 27 листопада на бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримала дев'ять кораблів. Також відомо, що в Азовському морі росіяни тримають на бойовому чергуванні два кораблі. У Середземному морі ворог зосередив дев'ять кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 76 ракет.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні.

Кличко закликав киян зробити запаси води та харчів.

Читайте також: Якщо світло з’являється лише на кілька годин: гендиректор Yasno дав пораду киянам
Теги: росія окупанти війна Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський попередив українців про можливі відключення світла ввечері
Зеленський попередив, що в Україні можуть збільшити кількість відключень світла
26 листопада, 22:05
У Києві вже відкрито 430 пунктів обігріву, де люди можуть отримати необхідні послуги
Кличко закликав киян зробити запаси води та харчів
Сьогодні, 09:29
Наші Сили оборони готуються до ударів рашистів
Терористи готують нові удари по Україні – Зеленський (відео)
Вчора, 22:23

Події в Україні

Вперше за кілька днів у Чорне море вийшов російський ракетоносій
Вперше за кілька днів у Чорне море вийшов російський ракетоносій
«Укренерго» застосувало екстрені аварійні відключення світла: деталі
«Укренерго» застосувало екстрені аварійні відключення світла: деталі
Загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів – Центр нацспротиву
Загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів – Центр нацспротиву
Британська розвідка повідомила, чим рашисти переважно обстрілюють Херсон
Британська розвідка повідомила, чим рашисти переважно обстрілюють Херсон
ЗСУ вже ліквідували майже 88 тис. окупантів – Генштаб
ЗСУ вже ліквідували майже 88 тис. окупантів – Генштаб
Обстріл Нікополя та атака на Миколаївщину: яка ситуація в регіонах
Обстріл Нікополя та атака на Миколаївщину: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
156K
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
137K
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
74K
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
39K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
36K
Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту