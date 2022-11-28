Вперше за кілька днів у Чорне море вийшов російський ракетоносій

Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги

У Чорному морі вперше за кілька днів на чергуванні з'явився ракетоносій. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Найперше спостереження – в Чорному морі з'явився вперше за кілька діб ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу «Калібр». Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування знаходяться також ракетоносії, які можуть бути долучені до служби протягом кількох годин», – сказала Гуменюк.

Гуменюк закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже «тяжіння ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним».

«Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», – додала Гуменюк.

Станом на 27 листопада на бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримала дев'ять кораблів. Також відомо, що в Азовському морі росіяни тримають на бойовому чергуванні два кораблі. У Середземному морі ворог зосередив дев'ять кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 76 ракет.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні.

Кличко закликав киян зробити запаси води та харчів.