Головна Країна Політика
search button user button menu button

Терористи готують нові удари по Україні – Зеленський (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Терористи готують нові удари по Україні – Зеленський (відео)
Наші Сили оборони готуються до ударів рашистів
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 277-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні, але Сили оборони до них готуються.

«Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами», – відмітив президент України.

Зеленський також попередив, що на тижні особливо важливо дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

«Усі разом і допомагаючи один одному – ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей. Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну», – додав глава держави.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, якщо Путін виграє війну, він та інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей.

Як повідомлялося, країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв за підсумками своєї розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте також: Зустрічі міністрів НАТО: Блінкен анонсував нові заходи підтримки України
Теги: війна Володимир Зеленський росія обстріл ракета Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру деокупованого Херсона
Рашисти обстріляли лінії електропередач у Херсоні
Сьогодні, 12:25
Рашисти вдарили по Авдіївці, через що постраждали цивільні
Окупанти обстріляли Авдіївку. Є постраждалий
Сьогодні, 14:54
Окупанти влучили у дитячу площадку
Рашисти обстріляли Курахове, є загиблі (фото)
Сьогодні, 16:40

Політика

Терористи готують нові удари по Україні – Зеленський (відео)
Терористи готують нові удари по Україні – Зеленський (відео)
Банкова пояснила, якими будуть наслідки поразки РФ у війні проти України
Банкова пояснила, якими будуть наслідки поразки РФ у війні проти України
Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні
Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні
Банкова пояснила, чи впливають удари РФ по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті
Банкова пояснила, чи впливають удари РФ по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах
Прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців
Прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Головне за ніч: ЗСУ здивували НАТО, Бельгія виділяє нову допомогу Україні
113K
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
61K
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
38K
Митрополит Онуфрій і двоголовий паспорт
38K
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
25K
Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Вчора, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Вчора, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту