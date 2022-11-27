Терористи готують нові удари по Україні – Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 277-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні, але Сили оборони до них готуються.

«Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами», – відмітив президент України.

Зеленський також попередив, що на тижні особливо важливо дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

«Усі разом і допомагаючи один одному – ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей. Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну», – додав глава держави.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, якщо Путін виграє війну, він та інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей.

Як повідомлялося, країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв за підсумками своєї розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.