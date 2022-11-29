Ракетний обстріл Дніпра: стали відомі деталі

Ніч під обстрілами була у Дніпрі та на Нікопольщині

За уточненою інформацією, російські окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті удару сталися серйозні руйнування і пожежа, яку вогнеборці уже загасили.

Минулося без загиблих та поранених.

Крім того, вночі окупанти обстріляли Нікопольський район із «Ураганів» та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада.

Люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 29 листопада російські окупанти скерували на Дніпро кілька ракет.

Крім того, увечері 28 листопада Кривий Ріг опинився під обстрілами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 27 листопада попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Також речниця Оперативного командування «Південь» Збройних сил України Наталія Гуменюк зазначила, що 28 листопада в Чорному морі заступив на чергування додатковий російський ракетоносець, що є показником підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.