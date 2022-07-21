Стало відомо, скільки кораблів з «Калібрами» РФ тримає у Чорному морі

Російські загарбники можуть атакувати України з Чорного моря одночасно 16 ракетами типу «Калібр». Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі помірним штормом захитуються, але продовжують нести загрозу ракетного удару два кораблі, споряджені 16-ма ракетами типу «Калібр» і один ВДК (великий десантний корабель, – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у командуванні нагадали, що на Одещині продовжує діяти обмеження щодо відвідування узбережжя, пляжних зон та використання морських прибережних вод.

«Не наражайте себе на небезпеку, пам’ятайте про мінну загрозу та необхідність дотримуватися алгоритму дій під час повітряної тривоги. Не піддавайтесь паніці і впливу інформаційних вкидів, які ворог влаштовує для дестабілізації нашого морально-психологічного стану. Будьте пильні та свідомі», – зазначив «Південь».

Як повідомлялося, вночі, 21 липня, російські загарбники випустили сім ракет по Миколаєву, одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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