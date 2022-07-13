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рус
    Події в Україні

    Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 24 ракетами, – ЗСУ

    Рашисти продовжують здійснювати контроль морських комунікацій шістьма кораблями та катерами в Азовському морі - Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 24 ракетами, – ЗСУ
    Рашисти продовжують здійснювати контроль морських комунікацій шістьма кораблями та катерами в Азовському морі
    фото ілюстративне

    В акваторії Середземного моря – п’ять носіїв ракет «Калібр»

    Росія може вдарити по Україні одночасно 24 ракетами «Калібр». Загалом у Чорному морі зафіксовано чотири носії таких ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морський сил ЗСУ в Telegram.

    «Станом на 13 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі ворог утримує чотири носії опреативно-тактичних ракет «Калібр» із загальним залпом в 24 ракети. В акваторії Середземного моря до п'яти носіїв опреативно-тактичних ракет «Калібр» і до двох ракетних крейсерів», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, зазначається, що окупанти продовжують здійснювати контроль морських комунікацій шістьма кораблями та катерами в Азовському морі.

    За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

    • до Азовського моря – 25 суден, з них дев'ять рухались з протоки Босфор;
    • до Чорного моря – 20 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

    Зазначається, що рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS).

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

    Про ситуацію в регіонах читайте тут.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна ракетний катер Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 24 ракетами, – ЗСУ