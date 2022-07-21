Рашисти випустили по Миколаєву сім ракет

Попадання ракети відбулося в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопровід

Сьогодні вночі, 21 липня, російські загарбники випустили сім ракет по Миколаєву, одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, близько 03:05 війська РФ випустили по місту сім ракет С-300.

За попередньою інформацією, попадання ракети відбулося в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі та складському приміщенні.

«Рятувальними службами ліквідовані всі загоряння, що виникли в результаті обстрілів. В даний час відомо про одного постраждалого», – заявив Кім, додавши, що детальна інформація уточнюється.

Близько четвертої ранку мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що у Миколаєві звучать потужні вибухи, місто масовано обстрілюють.

Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.