«Лупить нечисть по зубах». Himars отримав власну пісню (відео)

Хіт оповідає про те, як «надійний брат з Америки» знищує ворогів

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував на сторінці у Facebook хіт, який присвячено американській системі Himars.

Підполковник Сухопутних військ ЗСУ та автор головного військового хіта російсько-української війни «Байрактар» Тарас Боровок випустив новий трек, який присвятив американській реактивній системі залпового вогню Himars.

У пісні з мотивом і текстом, що запам'ятовується, музикант-військовий оповідає про те, як «надійний брат з Америки» знищує ворогів.

Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

Нагадаємо, радник Банкової Олексій Арестович повідомляв, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.

Також раніше стало відомо, що ЗСУ вразили склади ворожої техніки та боєприпасів на трьох локаціях.

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