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рус
    Події в Україні

    ОК «Південь» назвало кількість ворожої техніки, яка перебуває у Чорному морі

    ОК «Південь» назвало кількість ворожої техніки, яка перебуває у Чорному морі
    фото з відкритих джерел

    Зросла небезпека дрейфування мін

    У Чорному морі перебувають дві ворожі ракетні кораблі із 16 крилатими ракетами «Калібр», а також три ВДК. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Через те, що на морі був шторм, зросла небезпека дрейфування мін, зокрема й до берега.

    «Тож залишається вірогідність ракетних ударів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі два дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, глава Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що РФ перекинула значну кількість своїх кораблів із окупованого Севастополя до Новоросійська.

    Триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна небезпека окупація #stoprussia міни
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    ОК «Південь» назвало кількість ворожої техніки, яка перебуває у Чорному морі