ОК «Південь» назвало кількість ворожої техніки, яка перебуває у Чорному морі

Зросла небезпека дрейфування мін

У Чорному морі перебувають дві ворожі ракетні кораблі із 16 крилатими ракетами «Калібр», а також три ВДК. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Через те, що на морі був шторм, зросла небезпека дрейфування мін, зокрема й до берега.

«Тож залишається вірогідність ракетних ударів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі два дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що РФ перекинула значну кількість своїх кораблів із окупованого Севастополя до Новоросійська.

Триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.