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рус
    Події в Україні

    Противник може атакувати Україну одночасно 30 ракетами, – «Південь»

    Противник може атакувати Україну одночасно 30 ракетами, – «Південь»
    фото ілюстративне

    Напоготові перебувають п'ять ракетних носіїв

    У Чорному морі перебуває три надводних та два підводних ворожих ракетоносії. Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

    «Триває блокада судноплавства, напоготові перебувають три надводних і два підводних ракетних носії. Близько трьох десятків крилатих ракет морського базування продовжують тримати ракетну загрозу актуальною», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагалися вдарити ракетою по Одещині. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем.

    Нагадаємо, сьогодні російські окупанти запустили ракети по місту Торецьк, що у Бахмутському районі Донеччини. Відомо про одного пораненого. Ще три людини знаходились під завалами.

    До слова, триває 133 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. На Краматорському напрямку ворог намагається захопити н.п. Верхньокам'янське та Григорівка.

    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна окупація #stoprussia
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    Противник може атакувати Україну одночасно 30 ракетами, – «Південь»