Зброя з України не потрапляла в інші країни до злочинців

У Національному агентстві боротьби зі злочинністю Великої Британії заявили про відсутність будь-яких доказів того, що зброя з України потрапила в інші країни до злочинців. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій при МКІП SPRAVDI.

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Як заявив керівник британської агенції Грем Біггар, вони дуже тісно співпрацюють із Європолом та іншими європейськими країнами, щоб «бути впевненими, що всі ми стежимо за цим».

«Слід віддати українцям належне: незважаючи на те, що вони працюють на лінії фронту і мають справу з воєнними злочинами і так далі, вони справді зосереджені на цьому питанні», – зазначив він.

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Так, українці вивчають те, яка зброя є в країні та у кого вона є, додав шеф Національного агентства боротьби зі злочинністю Британії.

У Центрі стратегічних комунікацій звертають увагу, що такій заяві передувала низка сюжетів у ЗМІ про нібито «зникнення» зброї в Україні.

Зокрема, про це виходив матеріал на телеканалі CBS у серпні, без жодних підтверджень, а потім схожий «вкид» про контрабанду зброї до Фінляндії було зроблено наприкінці жовтня, і ця інформація теж виявилася неправдивою.

Раніше в Центрі наводили десять аргументів, чому зброя Заходу в Україні перебуває в надійних руках, а всі схожі «сенсації» у пресі можна вважати банальними інформаційними вкидами, що грають на руку країні-агресорці РФ.

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Як відомо, триває 271 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.