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Чи потрапляла зброя з України до рук злочинців – висновок Британії (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи потрапляла зброя з України до рук злочинців – висновок Британії (відео)
Британія спростувала фейки щодо зникнення зброї в Україні
фото з відкритих джерел

Зброя з України не потрапляла в інші країни до злочинців

У Національному агентстві боротьби зі злочинністю Великої Британії заявили про відсутність будь-яких доказів того, що зброя з України потрапила в інші країни до злочинців. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій при МКІП SPRAVDI.

Як заявив керівник британської агенції Грем Біггар, вони дуже тісно співпрацюють із Європолом та іншими європейськими країнами, щоб «бути впевненими, що всі ми стежимо за цим».

«Слід віддати українцям належне: незважаючи на те, що вони працюють на лінії фронту і мають справу з воєнними злочинами і так далі, вони справді зосереджені на цьому питанні», – зазначив він.

Так, українці вивчають те, яка зброя є в країні та у кого вона є, додав шеф Національного агентства боротьби зі злочинністю Британії.

У Центрі стратегічних комунікацій звертають увагу, що такій заяві передувала низка сюжетів у ЗМІ про нібито «зникнення» зброї в Україні.

Зокрема, про це виходив матеріал на телеканалі CBS у серпні, без жодних підтверджень, а потім схожий «вкид» про контрабанду зброї до Фінляндії було зроблено наприкінці жовтня, і ця інформація теж виявилася неправдивою.

Раніше в Центрі наводили десять аргументів, чому зброя Заходу в Україні перебуває в надійних руках, а всі схожі «сенсації» у пресі можна вважати банальними інформаційними вкидами, що грають на руку країні-агресорці РФ.

Як відомо, триває 271 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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Теги: Велика Британія Україна зброя війна

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