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Правоохоронці виявили на деокупованих територіях 47 рашистських катівень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Правоохоронці виявили на деокупованих територіях 47 рашистських катівень
Одна з катівень окупантів на Херсонщині
фото: СБУ

Із початку війни слідчі Національної поліції України розпочали 44 662 кримінальних провадження

Станом на 20 листопада на території деокупованих районів виявлено 47 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували громадян України. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Правоохоронці виявили на деокупованих територіях 47 рашистських катівень фото 1

Із початку війни слідчі Національної поліції України розпочали 44 662 кримінальних провадження за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії.

З них:

  • 33 367 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
  • 9 067 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • 2 046 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);
  • 97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада);
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він вражений масштабами катувань, які застосовували російські терористи до українців у Херсоні. 

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: звільнення зрада Міноборони росія росіяни Херсон

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