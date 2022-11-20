Правоохоронці виявили на деокупованих територіях 47 рашистських катівень

Одна з катівень окупантів на Херсонщині

Із початку війни слідчі Національної поліції України розпочали 44 662 кримінальних провадження

Станом на 20 листопада на території деокупованих районів виявлено 47 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували громадян України. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

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Із початку війни слідчі Національної поліції України розпочали 44 662 кримінальних провадження за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії.

З них:

33 367 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);

9 067 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

2 046 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);

97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада);

37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він вражений масштабами катувань, які застосовували російські терористи до українців у Херсоні.

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Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.