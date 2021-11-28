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    Стало відомо, скільки співробітників за шість років звільнили із Музею Голодомору

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    Штатна численність Myзею Голодомору цьогоріч &ndash; 51 особа - Стало відомо, скільки співробітників за шість років звільнили із Музею Голодомору
    Штатна численність Myзею Голодомору цьогоріч – 51 особа
    Фото: holodomormuseum.org.ua

    У 2021 році вже сім людей покинули посади в установі

    У період із 2015 до 2021 року з Національного музею Голодомору-геноциду було звільнено 86 співробітників. Про це генеральна директорка музею Олеся Стасюк повідомила у відповідь на запит депутата Ярослава Юрчишина.

    Усього у 2021 році з установи звільнили сімох осіб, а торік – 12.

    Водночас штатна численність Myзею Голодомору цьогоріч 51 особа, торік і у 2019 році було 46 людей. У попередні три роки кількість працівників становила 34.

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    Натомість в інтерв'ю «Главкому» керівник слідчо-оперативної групи СБУ у справі, порушеної за фактом вчинення геноциду українців Микола Герасименко сказав, що за шість років було звільнено шість чи вісім співробітників.

    Нагадаємо, 27 листопада Вселенський Патріарх відслужив панахиду за жертвами голодоморів в Україні.

    Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

    Також президент заявив, що друга черга Національного музею Голодомору-геноциду має бути побудована до 90-річчя цієї трагедії, які відзначатимуться наступного року.

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    Теги: геноцид музей Голодомор 1932-1933 років
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    Стало відомо, скільки співробітників за шість років звільнили із Музею Голодомору