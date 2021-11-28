Стало відомо, скільки співробітників за шість років звільнили із Музею Голодомору

У 2021 році вже сім людей покинули посади в установі

У період із 2015 до 2021 року з Національного музею Голодомору-геноциду було звільнено 86 співробітників. Про це генеральна директорка музею Олеся Стасюк повідомила у відповідь на запит депутата Ярослава Юрчишина.

Усього у 2021 році з установи звільнили сімох осіб, а торік – 12.

Водночас штатна численність Myзею Голодомору цьогоріч 51 особа, торік і у 2019 році було 46 людей. У попередні три роки кількість працівників становила 34.

Натомість в інтерв'ю «Главкому» керівник слідчо-оперативної групи СБУ у справі, порушеної за фактом вчинення геноциду українців Микола Герасименко сказав, що за шість років було звільнено шість чи вісім співробітників.

Нагадаємо, 27 листопада Вселенський Патріарх відслужив панахиду за жертвами голодоморів в Україні.

Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

Також президент заявив, що друга черга Національного музею Голодомору-геноциду має бути побудована до 90-річчя цієї трагедії, які відзначатимуться наступного року.