Вселенський Патріарх відслужив панахиду за жертвами голодоморів в Україні

Патріарх Варфоломій наголосив, що Голодомор як рукотворний голод був диявольським проєктом сталінської системи

У головному соборі Вселенського Патріархату – храмі Святого Георгія у Стамбулі за благословіння та особистою участю Вселенського Патріарха Варфоломія відбулося богослужіння за жертвами голодоморів в Україні, повідомляє Укрінформ.

«У цей день молитовно вшановуємо пам’ять жертв Голодомору – Великого голоду в Україні, однієї із найбільших трагедій людства, оскільки в міжвоєнний період ХХ століття, у 1932 та 1933 роках, він забрав життя від семи до десяти мільйонів благочестивих українців через голод у той час, коли Україна отримала щедрий урожай. Сьогодні ми молимося за упокій душ цих мільйонів… Ми пам’ятаємо їхній трагічний кінець і ... не повинні забувати про такий страшний голод», – сказав Вселенський Патріарх після відправи.

Його Всесвятість наголосив, що Голодомор як рукотворний голод був диявольським проєктом сталінської системи, спрямованим на знищення християнської віри та Православної церкви.

«Історія Голодомору змушує нас глибоко замислитися про важливість людської гідності», – сказав він, наголосивши, що пам’ять про трагедію Голодомору має «спонукати нас вчитися, діяти та свідчити про ліквідацію цієї глобальної мерзенності, яка затягує мільйони людей у пастку страждань, несправедливості та приниження».

«Ми наполягаємо на тому, що Церкви та релігії можуть надихати, зміцнювати та підтримувати боротьбу за захист свободи та справедливості, а також виховувати дух миру, примирення та солідарності не лише через діалог та співпрацю між собою, а й через підтримку на суспільно-політичному рівні та в громадянському суспільстві ініціатив і рухів на захист людської гідності та фундаментальних свобод», – заявив Вселенський Патріарх.

На богослужінні були присутні генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський, генконсули Польщі, Німеччини, Словаччини, Японії, Греції, Швейцарії, представники української та кримськотатарської громад.

Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочнеться акція «Запали свічку пам’яті».

Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

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