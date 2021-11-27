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    Американський історик назвав Голодомор «формою масового вбивства»

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    Науковець має свою думку, чому Сталін карав українців - Американський історик назвав Голодомор «формою масового вбивства»
    Науковець має свою думку, чому Сталін карав українців
    Фото з відкритих джерел

    Приналежність до своєї культури й землі та власних способів фермерства засмучувала Москву

    Американський історик Норман Наймарк вважає, що Голодомор має бути визнаним геноцидом. Мовляв, немає причин, аби стверджувати протилежне. Про це Наймарк розповів у коментарі Українському центру безпеки та співпраці. Він є фахівцем із сучасної історії Східної Європи, а також з тем геноциду та етнічних чисток у регіоні.

    Професор пояснив, що присвятив чимало часу, аби вивчити тему геноциду. Водночас зауважив, що не всі історики, які усвідомлюють всю жахливість Голодомору, люблять говорити про це. Мовляв, питання є суперечливим.

    «Певною мірою, це політичне питання. Але я не думаю, що це правильний підхід», – зазначив Наймарк.

    За його словами, більшість дослідників вважають Голодомор є геноцидом. Це означає, зокрема, що мовиться про форму масового вбивства.

    Наймарк пояснив, що голод на початку 1930-х років торкнувся всього Радянського Союзу. Втім, на його думку, наявні свідчення вказують на те, що він був направлений саме на Україну. Адже у ті часи селянам блокували можливість знаходити інші шляхи, аби прогодувати себе й родину. Їх утримували в селах, де вони вмирали з голоду.

    «Врешті, примусова реквізиція перетворила село на жахливе місце, де панують голод, смерть, канібалізм», – зауважив дослідник.

    Американець наголосив, що московське керівництво, зокрема Сталін, не просто не любили українців. Там відчували, що ті підривають радянський режим. Тож певною мірою Наймарк погоджується з істориками, які стверджують, що Голодомор – це було менше про росіян проти українців, ніж про Москву проти України.

    «Але очевидно, що Україна належала українцям, і вони мали свою приналежність до національних традицій, особливо в сільській місцевості», – наголосив історик.

    Він пояснив, що приналежність до своєї культури й землі та власних способів фермерства засмучувала Москву. Саме тому Сталін у такий жорстокий спосіб хотів змусити їх стати «сумлінними радянськими громадянами». Це призвело до загибелі мільйонів людей.

    Сьогодні Вселенський Патріарх відслужив панахиду за жертвами голодоморів в Україні.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

    У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923-1933 років спланованим геноцидом українського народу.

    Крім того, Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото).

    Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

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    Теги: смерть Україна Голодомор 1932-1933 років село
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    Американський історик назвав Голодомор «формою масового вбивства»