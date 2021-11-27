Музей Голодомору має бути добудований до наступної річниці трагедії – Зеленський
Президент доручив завершити усі роботи у музеї до 90-річчя трагедії Голодомору
Друга черга Національного музею Голодомору-геноциду має бути побудована до 90-річчя цієї трагедії, які відзначатимуться наступного року. Про це заявив президент Володимир Зеленський на заході з ушанування пам’яті жертв Голодомору, повідомляє «Укрінформ».
«Ми фактично завершили реконструкцію першої черги Музею Голодомору. Наступного року виповнюються 90 роковини цієї страшної трагедії. І до цієї дати ми маємо збудувати другу чергу історично важливого музею. Про це та про низку інших заходів я підписав відповідний указ. І це питання не лише обов'язку, поваги, честі. Це питання нашого із вами існування», – сказав глава держави.
У цьому зв'язку він наголосив: щойно зникне пам'ять про мільйони померлих і ненароджених українців, зникнемо ми самі – як нація, як суспільство, як держава, як люди.
«Ми досі не знаємо імен багатьох українців, які померли від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села, тож немає у кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно, тож є кому це пам'ятати», – сказав Зеленський.
Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.
О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Запали свічку пам’яті».
Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.
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