  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Музей Голодомору має бути добудований до наступної річниці трагедії – Зеленський

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Меморіальний музейний комплекс має увіковічити пам'ять про жертв трагедії Голодомору - Музей Голодомору має бути добудований до наступної річниці трагедії – Зеленський
    Меморіальний музейний комплекс має увіковічити пам'ять про жертв трагедії Голодомору
    фото з відкритих джерел

    Президент доручив завершити усі роботи у музеї до 90-річчя трагедії Голодомору

    Друга черга Національного музею Голодомору-геноциду має бути побудована до 90-річчя цієї трагедії, які відзначатимуться наступного року. Про це заявив президент Володимир Зеленський на заході з ушанування пам’яті жертв Голодомору, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми фактично завершили реконструкцію першої черги Музею Голодомору. Наступного року виповнюються 90 роковини цієї страшної трагедії. І до цієї дати ми маємо збудувати другу чергу історично важливого музею. Про це та про низку інших заходів я підписав відповідний указ. І це питання не лише обов'язку, поваги, честі. Це питання нашого із вами існування», – сказав глава держави.

    У цьому зв'язку він наголосив: щойно зникне пам'ять про мільйони померлих і ненароджених українців, зникнемо ми самі – як нація, як суспільство, як держава, як люди.

    «Ми досі не знаємо імен багатьох українців, які померли від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села, тож немає у кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно, тож є кому це пам'ятати», – сказав Зеленський.

    Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

    О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Запали свічку пам’яті».

    Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

    Читайте також:
    Теги: музеї Володимир Зеленський Голодомор 1932-1933 років президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Музей Голодомору має бути добудований до наступної річниці трагедії – Зеленський