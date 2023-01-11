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Стало відомо, скільки цивільних наразі перебуває в Соледарі

Альона Боженко
glavcom.ua
Стало відомо, скільки цивільних наразі перебуває в Соледарі
Наразі у Соледарі, де йдкть постійні бої, знаходиться 523 людини
фото із відкритих джерел

Місцева влада запевняє, що «допоки не буде можливості безпечно заїхати та виїхати з міста, евакуацію проводити не будуть»

Наразі у місті Соледар, за яке щоденно точаться жорстокі бої перебуває понад півтисячі цивільних. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Кириленко зазначив, що всі люди, які мали бажання виїхати із Соледару до настання найбільш «гарячого» періоду, мали змогу це зробити. Влада області забезпечила їх і транспортом, і виїздом за відпрацьованою схемою евакуації з подальшим переїздом або в середину області, або за її межі. 

«Наразі у Соледарі знаходиться 523 людини. Деякі з них вирішили виїхати зараз, але це неможливо через інтенсивні бойові дії», – додав Кириленко.

Очільник Донецької ОВА зауважив, що спрацьовує виключно людський фактор, і тепер багато хто змінив свою думку і хоче евакуюватись. Проте через обстріли такої можливості зараз немає.

«Допоки не буде можливості безпечно заїхати та виїхати з міста, евакуацію проводити не будуть», – запевнив Кириленко.

Він наголосив, що як керівник має не тільки максимально допомагати людям виїхати, а й піклуватися про тих, хто буде їх вивозити. Це дуже небезпечно, і жодна броньована техніка не може захистити від тих снарядів, якими російські окупанти обстрілюють місто.

Очільник Донецької ОВА зазначив, що в нього немає достовірної інформації про те, чи є у Соледарі діти, але достеменно відомо про людей похилого віку. Вони живуть у підвалах та в укриттях, бо в Соледарі немає жодної вцілілої будівлі.

«У них є запас харчування. Металеві печі, дрова. Все було накопичено до нового року із запасом. Влада займалася розподілом, і запаси у місцевих у Соледарі є. Ми закривали очі, що у людей є старі запаси, та роздавали ще, бо розуміли що ситуація може погіршитись», – пояснив Кириленко.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські воїни продовжують тримати оборону Соледару Донецької області, наразі у лавах російських військ багато втрат. 

Також речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою. 

Теги: окупанти місцева влада місто влада харчування Павло Кириленко евакуація

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