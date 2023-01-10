Для чого «кухар Путіна» використовує повідомлення про штурм Соледара – роз'яснення ISW

ПВК «Вагнера» стверджує, що за останні кілька днів захопила територію у межах Соледара

Фінансист ПВК «Вагнера» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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У ПВК «Вагнера» стверджують, що за останні кілька днів захопили територію у межах Соледара. Багато російських джерел розглядають ці «успіхи» як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

На кадрах бою, поширеному в соціальних мережах 9 січня, видно, як «вагнерівці» ведуть запеклий бій зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара.

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Пригожин наголосив 9 січня, що «виключно» підрозділи ПВК «Вагнера» займають позиції в Соледарі, і зазначив, що наразі найманці ведуть «запеклі бої за будівлю міської адміністрації».

Ключові висновки ISW:

Президент Росії Володимир Путін продовжує відчиняти двері для подальшої інституціоналізації корупції у Росії за допомогою внутрішніх законодавчих маніпуляцій.





Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, напевно, оцінив готовність російського інформаційного простору до цензури.





Російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.





Українські партизани можуть атакувати важливі російські наземні лінії зв'язку у тилових районах Луганської області.





Російські війська провели наземні атаки на лінії фронту в Донецькій області та закріпилися в районах Соледара та Бахмута.





Російські війська продовжували зміцнювати позиції на лівому березі Херсонської області.





Російські сили продовжували будівництво оборонних укріплень та транспортування військової техніки в Запорізькій області на тлі побоювань щодо можливого контрнаступу українських військ у цьому районі.





Російські та українські джерела вказали, що друга хвиля мобілізації може бути неминуча.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що фінансист ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

Пригожин витрачає на війну в Україні понад $100 млн на місяць.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, Україна виграла додатковий час і сили, а Росія лише втратила тисячі своїх військових.

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Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Нагадаємо, що під Соледаром зникли два британські волонтери. Раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.