Окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут — Соледар – Арестович

Арестович заявив, що рашисти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут – Соледар

Арестович запевняє, що східні околиці Соледар під контролем сил Росії

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут – Соледар у Донецькій області. Про це він повідомив в ефірі «Фейгін Live».

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«Це означає, що вони можуть обстрілювати наші автівки, які йдуть. Це ускладнює постачання міста», – пояснив радник Офісу президента України.

Також він заявив, що східні околиці Соледар під контролем сил РФ.

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За словами Арестовича, якщо навіть українське командування ухвалить рішення вивести війська із Соледара, то це не вплине на перебіг війни.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські воїни продовжують тримати оборону Соледару Донецької області, наразі у лавах російських військ багато втрат.

Також речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.