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Усе усіяно тілами загиблих окупантів: Маляр прокоментували тяжкий бій у Соледарі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усе усіяно тілами загиблих окупантів: Маляр прокоментували тяжкий бій у Соледарі
Тяжкі бої за Соледар продовжуються
фото: Генштаб

Росіяни не враховують великих втрат свого особового складу

Українські воїни продовжують тримати оборону Соледару Донецької області, наразі у лавах російських військ багато втрат. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що тяжкі бої за Соледар продовжуються. При цьому росіяни не враховують великих втрат свого особового складу та не перестають проводити активні штурми.

«Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим і потужним ворогом може лише дуже сильна нація», – додала Маляр.

Раніше Маляр повідомила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто

Також речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою. 

Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації. Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: окупанти населення ворог штурм росіяни війна

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