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«Енергоатом» доставив на ЗАЕС запчастини та дизельне пальне

Альона Боженко
glavcom.ua
«Енергоатом» доставив на ЗАЕС запчастини та дизельне пальне
«Енергоатом» привіз до ЗАЕС 25 вантажівок запчастин
фото із відкритих джерел

На ЗАЕС доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів

НАЕК «Енергоатом» доставив до Енергодару для окупованої Запорізької АЕС 25 вантажівок запчастин, матеріалів і дизельного пального. Про це повідомила пресслужба «Енергоатому».

«Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП «НАЕК «Енергоатом», пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти», – йдеться у повідомленні.

Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.

«Вантаж, попри небезпеку та труднощі, доправили водії «Енергоатому», зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій», – додали в компанії.

Нагадаємо, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер, 15 вересня, ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Як повідомлялося, 11 вересня Запорізька атомна електростанція повністю зупинила роботу. Згодом фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволило забезпечити її зовнішньою електрикою. 

Нагадаємо, Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягала у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянули на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки. 5 вересня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.

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Теги: окупанти Запорізька АЕС АЕС Енергоатом

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