Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі, – МАГАТЕ

Інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час обстрілів

Ситуація на ЗАЕС все ще залишається нестабільною

Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час обстрілів. Про це повідомило МАГАТЕ.

«Незважаючи на те, що стан енергопостачання ЗАЕС протягом минулого тижня покращився, ситуація все ще залишається нестабільною», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лінія 750 кВ була відновлена в той же день, коли «Енергоатом» повідомив про поставку запчастин для ремонту ЛЕП ЗАЕС, а також додаткові запаси палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть бути використані як резервні джерело живлення.

Раніше повідомлялося, що «Енергоатом» доставив до Енергодару для окупованої Запорізької АЕС 25 вантажівок запчастин, матеріалів і дизельного пального.

11 вересня Запорізька атомна електростанція повністю зупинила роботу. Згодом фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволило забезпечити її зовнішньою електрикою.

Нагадаємо, Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягала у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянули на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки. 5 вересня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.