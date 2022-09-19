Обстріл Південноукраїнської АЕС. Зеленський показав момент прильоту ракети

Росіяни атакували Південноукраїнську АЕС у ніч на 19 вересня

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети поблизу Південноукраїнської атомної електростанції (АЕС), а також фото наслідків атаки.

«Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна», – розповів він.

Зеленський наголосив, що своїми діями Росія наражає на небезпеку весь світ.

«Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно», – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 19 вересня у районі території Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

Згодом стало відомо, що 19 вересня о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів Південноукраїнської АЕС.

До слова, триває 208 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.