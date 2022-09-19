Поблизу Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи

У районі Южноукраїнська спрацювала ППО

У ніч на 19 вересня у районі території Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

Як повідомляється в Telegram-каналі «Тероборона Южноукраїнська», спрацювала ППО.

«У районі спрацювала ППО. На АЕС та у місті ситуація контрольована. Просимо не хвилюватися», – йдеться в повідомленні.

Цієї ночі у Миколаївській області двічі оголошувалася повітряна тривога.

Як повідомлялося, у ніч на 19 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури.