Росіяни атакували Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 м від реакторів

Окупанти вчинили черговий акт ядерного тероризму

Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Про це повідомляє Енергоатом.

«Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів Південноукраїнської АЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Енергоатомі, наразі всі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

«Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи», – наголосили у компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 19 вересня у районі території Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

До слова, триває 208 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.