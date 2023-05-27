Стрілянина та пожежі: у Маріуполі була неспокійна ніч

Уночі окупанти святкували маріупольську «бавовну»

У тимчасово окупованому Маріуполі після вечірнього потужного вибуху в районі «Азовсталі» була неспокійна ніч. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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За його словами, вночі окупанти святкували маріупольську «бавовну».

«У Центральному районі (Новоселівка) та на Лівобережжі (район вечірнього ринку). Як вони люблять. З автоматними пострілами. Дебошем. Пожежами», - написав Андрющенко.

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У результаті вогнем повністю знищено один будинок у Центральному районі Маріуполя.

Як повідомлялося, 26 травня у Маріуполі пролунав вибух. Попередньо відомо про влучання в районі «Азовсталі».

Нагадаємо, ввечері 19 травня місцеві мешканці почули вибухи в передмісті та в аеропорту Маріуполя, де перебував особовий склад армії окупантів.