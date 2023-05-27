Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стрілянина та пожежі: у Маріуполі була неспокійна ніч

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стрілянина та пожежі: у Маріуполі була неспокійна ніч
У Маріуполі згорів будинок
фото: Петро Андрющенко/Telegram

Уночі окупанти святкували маріупольську «бавовну»

У тимчасово окупованому Маріуполі після вечірнього потужного вибуху в районі «Азовсталі» була неспокійна ніч. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, вночі окупанти святкували маріупольську «бавовну».

«У Центральному районі (Новоселівка) та на Лівобережжі (район вечірнього ринку). Як вони люблять. З автоматними пострілами. Дебошем. Пожежами», - написав Андрющенко.

У результаті вогнем повністю знищено один будинок у Центральному районі Маріуполя.

Як повідомлялося, 26 травня у Маріуполі пролунав вибух. Попередньо відомо про влучання в районі «Азовсталі».

Нагадаємо, ввечері 19 травня місцеві мешканці почули вибухи в передмісті та в аеропорту Маріуполя, де перебував особовий склад армії окупантів. 

Теги: Маріуполь окупанти війна вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)
У Маріуполі біля «Азовсталі» потужний вибух (відео)
Вчора, 21:46
Літак моделі «АН-140-100», 2004 року випуску, вартістю понад 20 млн грн передано в АРМА
Україна арештувала літак, завадивши окупантам створити «авіакомпанію» в Маріуполі
Вчора, 12:43
Суд виніс вирок зраднику, який передавав ворогу позиції захисників Маріуполя
«Зливав» позиції захисників Маріуполя: колаборант отримав десять років ув’язнення
25 травня, 19:33

Події в Україні

Ракетний удар по Дніпру: дані з місця теракту станом на ранок 27 травня
Ракетний удар по Дніпру: дані з місця теракту станом на ранок 27 травня
Стрілянина та пожежі: у Маріуполі була неспокійна ніч
Стрілянина та пожежі: у Маріуполі була неспокійна ніч
Атака на Дніпро: стало відомо, якими ракетами РФ ударила по місту
Атака на Дніпро: стало відомо, якими ракетами РФ ударила по місту
На Луганщині з російського війська втекли 20 зеків, викравши КамАЗ
На Луганщині з російського війська втекли 20 зеків, викравши КамАЗ
В Україні зафіксували землетрус (мапа)
В Україні зафіксували землетрус (мапа)
ДТП у Києві: водій Mitsubishi втратив контроль і врізався у зупинки (відео)
ДТП у Києві: водій Mitsubishi втратив контроль і врізався у зупинки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
32K
Смертельне ДТП, суддя Тандир та алкоголь. Запрограмована трагедія
19K
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
11K
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
8544
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
8205
В Україні зафіксували землетрус (мапа)

Новини

Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:32
Окупанти безуспішно атакує на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:52
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту