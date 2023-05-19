У Маріуполі пролунали вибухи в районі аеропорту, де перебували окупанти (відео)

Судячи з відео, на якому зафіксовано момент вибуху, ворог міг зазнати значних втрат

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 19 травня місцеві мешканці почули вибухи в передмісті та в аеропорту, де перебував особовий склад армії окупантів. Про це повідомила Маріупольська міська рада і радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram.

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«Вибухи в Маріупольському районі. Відомо про три потужні вибухи, які чули маріупольці», – ідеться в повідомленні міськради.

Попередньо, є влучання в місце розташування особового складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.

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«Судячи з відео, у разі підтвердження інформації, ворог мав понести значні втрати», – додала міськрада.

За словами Андрющенка, місцеві жителі заявили про вибухи між селом Агробаза та містом. Також повідомляється про вибухи в аеропорту.

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Згодом посадовець додав, що вдалося встановити місце влучання, результат роботи українських військових буде відомо зранку.

«Попередньо – місце базування від 150 окупантів та системно використовувалось для встановлення систем ППО. Вже добре», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня у тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія гучних вибухів.

Раніше у тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета «Калібр».

До слова, 18 травня в окупованому Криму стався підрив залізничної колії. За даними джерела, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном. Згодом у Міноборони заявили, що російські окупанти використовували залізницю в Криму, де стався вибух, для перевезення зброї.

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Крім того, 18 травня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух.