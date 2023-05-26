Україна арештувала літак, завадивши окупантам створити «авіакомпанію» в Маріуполі

Літак моделі «АН-140-100», 2004 року випуску, вартістю понад 20 млн грн передано в АРМА

Чоловік пообіцяв надати окупантам у користування власний літак, який на той час знаходився на підконтрольній Україні території

За ініціативою прокурорів Донецької обласної прокуратури суд арештував повітряне судно, що належить директору підприємства цивільної авіації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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«Наразі літак моделі «АН-140-100», 2004 року випуску, вартістю понад 20 млн грн передано в АРМА», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у травні 2022 року директор товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на наданні послуг цивільної авіації, вирішив налагодити авіабізнес на тимчасово окупованих територіях України. Він запропонував так званому голові адміністрації м. Маріуполя створити «авіакомпанію» для здійснення пасажирських й вантажних перевезень.

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Для цього чоловік пообіцяв надати у користування власний літак, який на той час знаходився на підконтрольній Україні території. Проте фактично доставити літак окупантам не вдалось.

Фігуранту повідомлено про підозру у готуванні до колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Його оголошено у розшук.

Раніше повідомлялося, що за матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.