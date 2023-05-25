«Зливав» позиції захисників Маріуполя: колаборант отримав десять років ув’язнення

Слідство виявило, що у соціальних мережах чоловік також поширював символіку комуністичного тоталітарного режиму

Суд призначив десять років увʼязнення ворожому інформатору, який передавав окупантам дані про позиції Сил оборони України в Маріуполі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними слідства, колаборант із Полтавської області таємно збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення. Далі він передавав їхній окупаційній владі «ДНР».

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За даними слідства, колаборант із Полтавської області таємно збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення. Далі він передавав їхній окупаційній владі «ДНР».

«Отримані відомості передавав через Facebook так звану «уповноважену з прав людини «ДНР», яка входить до складу окупаційної адміністрації у захопленій частині Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Фейкова «обмудсменка» переправляла розвідувальні дані командуванню російських військ на східному фронті.

Зрадника було затримано у березні минулого року у процесі контрдиверсійних операцій, які проводяться на території Полтавської області.

Його визнали винним у сприянні діяльності терористичної організації (так званої «ДНР») за ч. 1 ст. 258-3 ККУ і поширенні комуністично-тоталітарної пропаганди за ч. 1 ст. 436-1 ККУ.

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Нагадаємо, що довічне ув'язнення отримав коригувальник ракетних ударів по Львову. Львів'янин Владислав Козєєв щонайменше 25 разів передав заборонені дані росіянам. Зокрема, 17 травня минулого року Козєєв надіслав зображення з застосунку Google Maps з обведеними на ньому червоним маркером сервісом «Автошанс», лісистою місцевістю, заводом та залізничним мостом. Раніше 18 квітня росіяни обстріляли цю станцію техобслуговування автомобілів, у результаті чого семеро людей загинуло і ще 11 були поранені.