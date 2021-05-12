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    Стріляли з мінометів та ракетних комплексів: бойовики тричі порушили «тишу»

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    За даними штабу, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає - Стріляли з мінометів та ракетних комплексів: бойовики тричі порушили «тишу»

    За даними штабу, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає

    На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь

    Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 травня тричі порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

    «З початку цієї доби зафіксовано три порушення з боку російських окупантів. Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік селища Мирне противник здійснив обстріл із протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь із підствольних гранатометів», – йдеться у повідомленні.

    На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь. За даними штабу, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

    До слова, Росія прискорює роздачу своїх паспортів у Криму та на Донбасі.

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    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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