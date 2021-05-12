Стріляли з мінометів та ракетних комплексів: бойовики тричі порушили «тишу»
За даними штабу, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає
На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь
Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 травня тричі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.
«З початку цієї доби зафіксовано три порушення з боку російських окупантів. Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік селища Мирне противник здійснив обстріл із протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь із підствольних гранатометів», – йдеться у повідомленні.
На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь. За даними штабу, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
До слова, Росія прискорює роздачу своїх паспортів у Криму та на Донбасі.