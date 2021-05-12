  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія прискорює роздачу своїх паспортів у Криму та на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Окупанти&nbsp;діють за принципом: якщо не отримуєш паспорт, ти не працюєш - Росія прискорює роздачу своїх паспортів у Криму та на Донбасі
    Окупанти діють за принципом: якщо не отримуєш паспорт, ти не працюєш
    Фото з відкритих джерел

    РФ примушує жителів окупованих територій ставати громадянами Росії

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні на її сторінці у Facebook.

    Під час зустрічі з послом Данії Оле Егбергом Міккельсеном омбудсмен повідомила, що окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл і членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на «тренувальне всеросійське онлайн-голосування на виборах до Держдуми Росії».

    «Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами. У разі невиконання цієї процедури окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана, це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму у складі РФ», – заявила Денісова.

    За її словами, така ж ситуація і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. «Наразі паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян – це посадовці органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом – якщо ти не отримуєш паспорт, ти не працюєш», – пояснила омбудсменка.

    Додамо, що жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.

    На початку травня пресцентр російського МВС прозвітував про 530 тисяч паспортів, розданих мешканцям на непідконтрольній українській владі території.

    Читайте також: Росія може використати роздачу своїх паспортів на Донбасі для розв’язання війни – ЄС
    Теги: Крим Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас паспорт ОРДЛО окуповані території Людмила Денісова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies