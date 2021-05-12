Росія прискорює роздачу своїх паспортів у Криму та на Донбасі

діють за принципом: якщо не отримуєш паспорт, ти не працюєш

Окупанти діють за принципом: якщо не отримуєш паспорт, ти не працюєш

РФ примушує жителів окупованих територій ставати громадянами Росії

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні на її сторінці у Facebook.

Під час зустрічі з послом Данії Оле Егбергом Міккельсеном омбудсмен повідомила, що окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл і членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на «тренувальне всеросійське онлайн-голосування на виборах до Держдуми Росії».

«Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами. У разі невиконання цієї процедури окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана, це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму у складі РФ», – заявила Денісова.

За її словами, така ж ситуація і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. «Наразі паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян – це посадовці органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом – якщо ти не отримуєш паспорт, ти не працюєш», – пояснила омбудсменка.

Додамо, що жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.

На початку травня пресцентр російського МВС прозвітував про 530 тисяч паспортів, розданих мешканцям на непідконтрольній українській владі території.