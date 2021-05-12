Зеленський закликав зупинити ескалацію на Близькому Сході

Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися, написав Зеленський

Президент України відреагував на загострення протистояння між Ізраїлем і Палестиною

Президент Володимир Зеленський закликав зупинити ескалацію арабо-ізраїльського конфлікту. Відповідне звернення він розмістив на своїй сторінці у Twitter.

«Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій.

Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей», – написав президент.

Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021





Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю.

Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.

За оцінкою Цахалу, з вечора 10 травня по ранок 12 травня через сектора Гази в бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Цілями ракетних атак були цивільні і військові об'єкти, житлові квартали.

Увечері 11 травня в м. Лод тривали заворушення і напади на єврейських жителів міста. У місті тривають підпали автомобілів, що належать євреям, синагог, магазинів. Натовп арабів підпалив декілька будинків, зокрема приміщення поліції, мерії, музею.

Мер м. Лод Яір Ревіво закликав уряд оголосити в місті надзвичайний стан і ввести в Лод підрозділи Цахалу (надзвичайний стан у місті було оголошено опівночі).

Лікарні в центрі і на півдні Ізраїлю за минулу добу надали допомогу понад 200 постраждали в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа або інцидентів із застосуванням насильства. Стан семи з них важкий. Більшість постраждалих страждають від шоку, або отримали травми по дорозі в притулок.

МОЗ Сектора Газа повідомило, що з початку бойових дій в секторі 35 убитих, більше 230 поранених.



