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    Україна лідирує серед країн-претендентів щодо виконання завдань для вступу в НАТО – Хомчак

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    Хомчак: &laquo;Військові щодо виконання завдань для можливості вступу України в НАТО, перебувають на першому місці&raquo; - Україна лідирує серед країн-претендентів щодо виконання завдань для вступу в НАТО – Хомчак
    Хомчак: «Військові щодо виконання завдань для можливості вступу України в НАТО, перебувають на першому місці»
    Фото mil.gov.ua

    Головнокомандувач також наголосив, що ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії

    Збройні сили України перебувають на першому місці серед збройних сил усіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу в НАТО. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак на спеціальній сесії всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» в Києві.

    «Я вам хочу з гордістю сказати, що ми, військові, сьогодні щодо виконання завдань для можливості вступу України в НАТО, напевно, перебуваємо на першому місці», – сказав Хомчак.

    «Ба більше, спілкуючись із головнокомандувачами або начальниками Генеральних штабів країн-членів НАТО, я дійшов висновку, що дуже багато з того, що ми вже виконали із завдань до вступу до НАТО, ще далеко не всі країни виконали, які вже прийняті, особливо ті, яких приймали останнім часом, – вони ще й близько не виконали тих завдань, які виконали ми», – додав він.

    Хомчак також наголосив, що ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії. «На сьогодні Збройні сили України, інші складові сектору безпеки та оборони готові до відсічі збройної агресії... Я з упевненістю скажу, що готові на 100%, а ось далі, коли розпочинається бій чи агресія, ти не можеш спрогнозувати сьогодні, сидячи за цим столом, як воно йтиме, це покаже лише бій», – сказав генерал-полковник.

    Тим часом, Британія та Україна домовилися про розширення військової навчально-тренувальної операції.

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    Теги: ЗСУ НАТО агресія військові Україна Руслан Хомчак безпека
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