Війна й малі українці: скільки померло та скількох засудили за співпрацю з бойовиками (статистика)

У результаті військового конфлікту на Донбасі 100 дітей отримали поранення

На Донбасі бойовики, починаючи з 2014 року, застосовують практику вербування й залучення неповнолітніх до складу незаконних збройних формувань (НЗФ) Російської Федерації. За цей період в Україні засудили 54 неповнолітніх за участь у НВФ. Про це в інтерв’ю «Цензор.Нет» заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Мамедов зазначив, що залучені у НВФ неповнолітні беруть участь і в бойових діях проти України. «Країна-окупант через підконтрольні адміністрації фінансово підтримує військові табори і псевдопатріотичні клуби. Дітей тут готують до бойових дій і нав’язують їм ідеологію сепаратизму й «русского мира», у їх несформовані дитячі голови закладається ненависть до України», – повідомив Мамедов.

В Офісі генпрокурора відзначили, що вже встановлені два організатори даних злочинів, одному з яких оголошено підозру.

«У нас є інформація, що за весь період збройного конфлікту засуджено 54 неповнолітніх громадянина України за участь у НВФ РФ. Частина з них проходила навчання в таких ВПК, які у 2014–2015 роках виникали стихійно, а пізніше вже почали працювати централізовано. Це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права», – пояснив Мамедов.

Він додав, що в матеріалах, переданих до Міжнародного кримінального суду, містяться факти про проведення з дітьми занять із тактики і стратегії військових дій, будовою сучасного стрілецької зброї.

«Дітей навчають, як застосовувати певні види піхотного озброєння – автомат Калашникова, ручні гранати», – зазначив Мамедов.

Також Мамедов повідив, що в результаті військового конфлікту на Донбасі загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них – інвалідність.

За його словами, зараз понад 33 тисячі мають статус «Діти війни». Цей статус дає потерпілому можливість безкоштовного харчування в школі.

«Насправді, діти війни – це дуже трагічна й болюча проблема, яку ми вивчаємо в рамках нашої координації з правоохоронними органами. На лінії зіткнення проживають близько 37 тисяч дітей. Уже зараз потрібно думати, як вони будуть інтегровані в мирне життя», – зазначив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, тільки з території Російської Федерації розвідувально-підривною діяльністю проти України на постійній основі займаються близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ.

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