СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі

У полоні бойовиків перебувають як військові, так і цивільні особи

Порівняно з листопадом минулого року кількість полонених зросла

Незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей вважаються 268 людей. Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях (станом на 4 березня 2021 року) значаться як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях 268 осіб», – повідомили у СБУ.

У листопаді в СБУ заявляли про 251 людину, незаконно позбавлену волі.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» вирішили передати Україні частину полонених, серед яких жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями – які не воювали у складі українських військ.

Людмила Денисова розповідала про дев'ятьох утримуваних, яких представники терористичних «ЛНР» і «ДНР» готують до передачі у Київ.

Згодом, Російська Федерація вирішила передати полонених народному депутату від ОПЗЖ, куму російського президента Путіна Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

Врешті процес передачі полонених Медведчуку зупинився, оскільки літак з ними не вилетів з ОРДЛО через технічні несправності.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія, анонсуючи обмін полоненими, готувала провокацію.