На КПВВ із окупованим Кримом відкриють пункт вакцинації від Covid-19

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду планують робити щеплення від коронавірусу

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ), розташованих на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, планують проводити вакцинацію від Covid-19.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» поінформував заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.

За його словами, при організації цього процесу головне – дотримати баланс між кількістю осіб, які перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), і навантаженням на фахівців, які проводитимуть вакцинацію.

«Зараз динаміка перетину КПВВ вкрай мізерна, будемо відверті. Десь у середньому ми говоримо про 450 перетинів в день. Через усі три наших КПВВ – Чонгар, Каланчак і Чаплинка, які розташовані на адмінкордоні із Кримом». – пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, в Україні вакцинували від коронавірусу вже 1 030 військовослужбовців зі складу операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, українські знаменитості вакцинувалися від Covid-19 у прямому ефірі.

Також 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.