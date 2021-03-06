Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, одного військового поранено

Стан здоров’я пораненого – важкий

Протягом минулої доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це повідомляє пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поруч населеного пункту Широкіне.

Неподалік Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки – зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета противник обстрілював наші позиції поблизу Талаківки.

У передмісті населеного пункту Мар’їнка російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.

Внаслідок цього один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму «Тиша». Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості», – додали у штабі.

Від початку поточної доби, 6 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що на Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України. За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових.

Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.