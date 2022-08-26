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Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ відбили наступ окупантів під Бахмутом
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 26 серпня

Триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 26 серпня.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зі ствольної артилерії ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури біля сіл Шалигіне, Шевченкове та Катеринівка Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії об’єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно задіювати БпЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

На Слов’янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури із артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівко, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника продовжували вогневе ураження територій біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку ворог із наявного озброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогірʼя, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат.

Ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Миколаєва, Олександрівки та ще двадцяти населених пунктів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання російських окупантів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці.

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Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ Генштаб

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